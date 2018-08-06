MiNARE ONARILIYOR

2009 yılında restore ettirilip, cami kubbeleriyle minarenin zirvesindeki kurşun-alüminyum karışımı kaplamalar yenilenerek, 2010 yılında yeniden ibadete açıldı. Aradan geçen yaklaşık 8 yıllık süre içerisinde, minarenin kaplaması açıldı. Çapanoğlu ailesinin fertlerinden Mustafa Bey tarafından 1779‘da caminin birinci kısmı, kardeşi Süleyman Bey tarafından da 1794-95 yıllarında ikinci kısmı inşa ettirildi. Tarihi caminin, o tarihten 2009 yılına kadar kabarmadan, kalabilen kubbe ve minareyi sarmalayan bakır kaplamanın sökülerek, yerine yapılanan bu kadar kısa sürede açılmaya başlaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Caminin minaresinde görülen açılmaların tamirine başlanıldı.