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Mina İzgi Yozgat’a geliyor

ENSAR Vakfı Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe Eğitimci-Yazar Mina İzgi konuk olacak. Yarın Büyük Sinema Salon’unda gerçekleştirilecek olan Nisa Platformu etkinliğine tüm bayanlar davet edildi.

Mina İzgi Yozgat’a geliyor

ENSAR Vakfı Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe Eğitimci-Yazar Mina İzgi konuk olacak. Yarın Büyük Sinema Salon’unda gerçekleştirilecek olan Nisa Platformu etkinliğine tüm bayanlar davet edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 08:34
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Mina İzgi Yozgat’a geliyor

AGD, Ensar Vakfı, Gül Eğitim Vakfı, Hayrat Vakfı, İnfak Vakfı ve İHH’nın ortaklaşa yaptığı programa Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği de katkı sağladığı etkinlik saat 14.00’da başlayacak. Ensar Vakfı Yozgat Hanımlar Komisyonu Başkanı Av. Gülseren Canbolat, ‘’Nisa platformu 6 vakıf ve sivil toplum kuruluşundan teşekkür eden bir gönül birlikteliğidir. Maziden bize kalan miras, vakıf anlayışı insanın maddi ve manevi tüm yönlerini düşünen buna yönel, hizmetleri gerçekleştirmeyi amaç edinen bir yapıdır. Peygamber Efendimiz birlikte rahmet vardır ayrılık da azap vardır. Hadisi şerifine binaen bir araya gelen gücümüzü birleştirerek sinerji oluşturmak ve toplumumuzun daha geniş kesimlerine ulaşmak istedik. Bu yüzden tüm bayanlarımızı Yarın Büyük Sinemada yapacak olacağımız programımıza davet ediyoruz" dedi.

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Mina İzgi Yozgat’a Geliyor
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