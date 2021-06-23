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Mimarisiyle örnek oldu

2016 yılında Hollanda'nın Hengelo şehrinde Yozgatlıların desteği ile yapılan Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşme, ‘Kültürel Miras Yıldızları’ yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:06
Mimarisiyle örnek oldu

Yozgat Belediyesi ile Hollanda'nın Hengelo şehri arasında ‘kardeş şehir’ projesi kapsamında Hengelo'nun Merkezi tren istasyonu meydanına, Türklerin Hollanda'ya gelişinin 50.yılı anısına, topluma açık olarak kurulan Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşme, ‘Kültürel Miras Yıldızları’ yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.
Het Oversticht Vakfınca yapılan açıklamada, Overijssel eyaletinde yaşayan halk, iş insanları, vakıf ve derneklerin yanı sıra plan ve proje üreten kişilerin katılabileceği 5 farklı kategorisi bulunan ‘Kültürel Miras Yıldızları’ yarışması düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, Hengelo kentinde bulunan Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşmenin, mimarisiyle yarışmadaki ‘sosyal kalite’ kategorisinde katılımcılar için örnek proje olarak gösterildiği ifade edildi. Çeşmenin, Hengelo kentinde yaşayan Belediye Eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak'ın inisiyatifi olduğu, Hengelo Yozgatlılar Derneğince 2016'da tren istasyonunun önüne yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize eden çeşmenin Türklerin Hengelo halkına bir hediyesi olduğu kaydedildi. Yarışmadaki diğer kategorilerin ‘farklı çiftçiler, yüksek enerji kültürel mirası, iklim adaptasyonu ve profesyoneller aranıyor’ şeklinde belirlendiği, kategorilerde birinci olanlara 10 bin avro para ödülü verileceği bildirildi. (aa) 

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Mimarisiyle örnek Oldu
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