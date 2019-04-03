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Milli takım seçmelerine iki güreşçi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Güreş Eğim Merkezi’nde iki sporcunun milli takım seçmelerine davet edildiği bildirildi.

Milli takım seçmelerine iki güreşçi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Güreş Eğim Merkezi’nde iki sporcunun milli takım seçmelerine davet edildiği bildirildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Milli takım seçmelerine iki güreşçi

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen Yalçın Kunduz ve Enes Buğra Demir, gösterdikleri performans ile milli takım hocaları tarafından beğenildi. Milli takım seçmelerine çağrılan iki sporcu Bilecik’te 11-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası zafer turnuvasına katılacaklar. Burada başarı olmaları durumunda ise milli takıma seçilerek Avrupa şampiyonasında hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı temsil edecekler. Antrenörler Mehmet Karadavut, Cafer Kayışdağ ve Atila Kirazlı gözetiminde çalışan 57 kiloda Yalçın Kunduz ve 82 kiloda Enes Buğra Demir, zafer turnuvasında başarılı olarak milli takım ile Avrupa şampiyonasına gideceklerine inandıklarını söylediler. 

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