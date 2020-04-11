Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey SESSiZ ANILDI

Boğazlıyan ilçesinde bu yıl yapılması planlanan geniş kapsamlı etkinliklerin, iptal edilerek, yayınlanan mesajlarla anılması uygun bulundu. Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Fatih Okumuş, mesajında ‘Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey'i ebediyete intikalinin 101’inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun’ dedi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, ‘Çocuklarımı asil Türk milletine emanet ediyorum. Eminim bu kahraman millet gereğini yapacaktır’ diyen Milli Şehidimiz Kaymakam Mehmet Kemal Bey’i ebediyete intikalinin 101’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.