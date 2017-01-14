Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ adlı programı kapsamında SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İsmail Gültekin, SGK Genel Müdürü İsmail Yılmaz ve İŞKUR Daire Başkanı Sinan Temur Yozgat’a geldi.

Program kapsamında bürokratlar SGK ve İŞKUR İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarıyla da bir araya gelen bürokratlar ziyaretin amacı hakkında bilgi sunarak basın mensupları ve daire çalışanlarından Yozgat ve iş hayatıyla ilgili bilgi aldı.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısı kapsamında bakanlık olarak tüm Türkiye’yi dolaştıklarını aktararak bu ziyaretlerde gerek çalışanların, gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatı ile ilgili sorunların dinleyerek görüş ve önerileri aldıklarını söyledi.

Mehmet Selim Bağlı, özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedeflerinin de aktarılacağını ve ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirmeler gerçekleştireceklerini de belirtti.

Programda daha sonra işçiler ile TSO ve Ticaret Borsası ziyaret edildi. Son olarak emekli, asgari ücretli işçi ve hibe kapsamında iş kuran engelli vatandaşlar ile üretim gerçekleştiren bazı firmalar ziyaret edildi.