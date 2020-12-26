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MiLLi ŞAiRiMiZ MEHMET AKiF ANILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı. Üniversite bünyesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:41
MiLLi ŞAiRiMiZ MEHMET AKiF ANILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nı yazıp bu millete armağan eden Mehmet Akif Ersoy anıldı. İlk olarak üniversite radyosu Bozok Fm’de Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Sarıkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı  ‘Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Eserleri, Milli Mücadele Edebiyatındaki Yeri’ konulu program gerçekleştirildi. Doç. Dr. Sarıkaya, ‘Milli Mücadele Destanının cephe ardındaki manevi önderlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy’un hem hayatı hem de eserleriyle milletimizin gönlünde silinmez bir yeri olan büyük bir fikir, aksiyon ve sanat insanı olması noktasında’ anekdotlar aktardı. Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur  Hasdedeoğlu tarafından ‘Mehmet Akif’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve İstiklal Marşı’ konulu online seminer verildi. Doç. Dr. Hasdedeoğlu, "Çocuk ve gençlik yıllarından itibaren ilmi açıdan kendini en iyi şekilde yetiştirmiş Milli Şairimiz, ölümünün üzerinden geçen 84 yıla rağmen dürüstlüğü, etrafına güven telkin eden karakteri ve içerisinde çağlayan vatan ve millet sevgisiyle kendinden sonraki nesillere her daim örnek bir isim olarak gösterilmiştir ve gösterilecektir’’ dedi. Doç. Dr. Hasdedeoğlu İstiklal Marşı’nın kabulüne kadar gelişen süreç ve Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeleri de dinleyicilerle paylaştı.
YASİN-İ ŞERİF OKUTULDU
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimiz ve şehitlerimizin ruhlarına ithaf edilmek üzere Erdoğan Akdağ Camiinde Cuma namazı öncesinde Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Akabinde ise Sosyolog–Yazar Dr. Osman Arslan tarafından ‘Halkın ve Hakkın Sesi: Mehmet Akif Ersoy’ konulu online seminer gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84. yıldönümünde bir dizi etkinlik gerçekleştirerek onu anlamaya ve ona olan vefa borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. İman ve mücadele adamı gerçek bir vatansever olan Mehmet Akif Ersoy’u ne kadar anlatmaya çalışsak da eksik alacaktır. Bugün gerçekleştirilecek olan seminerde de Dr. Osman Arslan onun farklı cephelerini bizlere aktarmaya çalışacaktır. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sosyolog–Yazar Dr. Osman Arslan seminerinde Mehmet Akif Ersoy’un ailesi, yetiştiği muhit, hayatını temellendirdiği ahlakı, ilim hayatı ve tefekkürü üzerine bilgiler aktardı. Dr. Arslan İslami değerlerin ve ahlak anlayışının Mehmet Akif’in kültürünün yanı sıra seciyesini de belirlediğini belirterek, Mehmet Akif’in dürüst kişiliği, ahlakı, İslami duyarlılığı ve milli değerlere bağlılığı ile önemli bir şahsiyet olduğunu sözlerine ekledi. 

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MiLLi ŞAiRiMiZ MEHMET AKiF ANILDI
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