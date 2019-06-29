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Milli Şair Yozgat’ta Anıldı

YOZGAT Belediyesi tarafından 2010 yılında yaptırılan Çapanoğlu Kentpark içerisindeki Mahtumkulu Anıtına çiçek sunulup, saygı duruşunda bulunularak, anıldı.

Milli Şair Yozgat’ta Anıldı

YOZGAT Belediyesi tarafından 2010 yılında yaptırılan Çapanoğlu Kentpark içerisindeki Mahtumkulu Anıtına çiçek sunulup, saygı duruşunda bulunularak, anıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Milli Şair Yozgat’ta Anıldı

Mahtumkulu Firaki anma etkinliğine Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev de katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve vatandaşlar da anma etkinliğinde hazır bulundu. Büyükelçi Amanlıyev, 18. yüzyılda Türkmenistan'da yaşayan bilge şair Mahtumkulu Firagi'nin Türkmen halkı için büyük önem taşıdığını, her yıl Anayasa'nın kabulü töreniyle birlikte düzenlenen büyük törenlerle anma programı yaptıklarını hatırlattı. Büyükelçi, Türk dünyası için önemli bir şahsiyet olan Mahtumkulu'nun anıtının Yozgat'ta bulunmasının, Türkmenistan ile Yozgat arasındaki dostluk bağları ile birlikte kültürel alışverişlerinin de gelişmesinde önemli rol oynadığının da altını çizdi. Yozgat Valisi Kadir Çakır da, Türkmenistan Büyükelçisi ve ekibini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Çakır, "Mahtumkulu Firakı, gerek Türk birliğinin, gerek İslam Birliğinin bir arada olması için büyük emek sarf eden, kaleminden mürekkep akıtan bir insan. Arapça, Farsça okumuş, Türk diline hakim, köklü bir aileden gelen bir insan. Bugün sadece Türkiye'ye Türkmenistan'a değil bütün coğrafyaya, İslam coğrafyasına eserleriyle hitap eden bir insan" dedi. 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, büyük şair Mahtumkulu'yu rahmetle andığını ifade etti. Konuşmaların ardından Mahtumkulu Anıtına çiçekler sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. Bozok Üniversitesi’nde de Mahtumkulu’nun hayatını anlatan söyleşi düzenlendi.

Son Güncelleme: 28.06.2019 16:10
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