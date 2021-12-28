Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MiLLi ŞAiR ANILDI

İstiklal Marşı’mızın yazarı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıl dönümünde, Yozgat Şehitler Fen Lisesi tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ ile anıldı.

28 Aralık 2021 Salı 00:36
MiLLi ŞAiR ANILDI

Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterisi izletilerek, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu. Programda öğrenciler tarafından sahnelenen ‘İstiklal Marşı’ isimli oratoryo gösterisi ile Mehmet Akif Ersoy’un, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı’mızı yazması canlandırıldı. İmanlı gençlik, Asım’ın neslini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Bu devlet için, bu millet için her daim kalbini veren, kalbiyle yaşayan, yaşatan, sorgulayan, okuyan bir neslin bu memlekete bu devlete neler verebileceğini biz biliyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’i rahmetle minnetle anıyor ve onun yolundan giden Asım’ın nesline teşekkür ediyorum. Bu topraklarda her zaman çeşitli oyunlarla karşılaşıyoruz ve karşılaşmaya devam edeceğiz. Ama iman dolu göğsümüzle, her şeyi feda etmeye,  gerektiğinde de canımızı feda etmeye hazır olan bir gençliğiz’’ dedi. Yozgat Şehitler Fen Lisesi Felsefe Öğretmeni Zuhal Atay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, ‘’Mehmet Akif Ersoy, sadece şiirler yazan bir şair veya düşüncelerini söyleyen bir düşünür değildir. O yazdıklarını ve düşündüklerini hayatında aynen uygulamış, konuşması ile hareketlerinde hiçbir ayrılık görülmemiş bir kimsedir. Çelik kadar sağlam bir mizaca sahip olan Mehmet Akif hiç eğilmemiş, hiçbir kuvvet ve menfaat karşısında bir kere bile taviz vermemiş, hayatı boyunca doğru bir yolda yürümüştür’’ diyerek Mehmet Akif Ersoy’u anlattı.  Akif’in sözüne son derece bağlı bir kimse olduğunu ifade eden Atay, Mithat Cemal’in Akif’le ilgili bir anısını anlatarak, Mithat Cemil’in Akif için ‘’Onun şiarı fazilet, vatanperverlik ve ilimdi. Ömrü boyunca bu prensipleri hakim kılmak için çalışmış, şiirlerinde, makalelerinde hep bunları söylemiş ve bizzat yaşayarak da örnek olmuştur’’ dediğini aktardı. Mehmet Akif’i Anma Programı, Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinin, ‘Göğsünü kabarta kabarta İstiklal Marşı’nı dinleyen bir nesil olarak, o eşsiz Marşı yazan şaiiri herkes tanımalı’ diyerek, hazırladıkları ‘Akif Olmak’ adlı tiyatro gösterisini sergilemeleriyle son buldu.  •Sümeyye İlhan•

Son Güncelleme: 27.12.2021 18:43
Anahtar Kelimeler:
Milli Şair AnıldıIlerigazetesiAralıkSalıİstiklalMarşıİstiklal MarşıMilli ŞairimizMehmet Akif ErsoyVefatının 85’inci Yıl DönümüYozgat Şehitler Fen LisesiAnma ProgramıZiya PolatCelal KöseMurat EsertürkHalil BaşerMehmet TekinYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEHMET AKİF ANILDI
MEHMET AKİF ANILDI
PERA BÜYÜLEDi
PERA BÜYÜLEDi
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Bağlılık ve Kârlılıklarını Arttırdılar
Bağlılık ve Kârlılıklarını Arttırdılar
Koruma Kurulu Toplandı
Koruma Kurulu Toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim