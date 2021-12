MiLLi ŞAiR ANILDI

Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan video gösterisi izletilerek, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu. Programda öğrenciler tarafından sahnelenen ‘İstiklal Marşı’ isimli oratoryo gösterisi ile Mehmet Akif Ersoy’un, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı’mızı yazması canlandırıldı. İmanlı gençlik, Asım’ın neslini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Bu devlet için, bu millet için her daim kalbini veren, kalbiyle yaşayan, yaşatan, sorgulayan, okuyan bir neslin bu memlekete bu devlete neler verebileceğini biz biliyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’i rahmetle minnetle anıyor ve onun yolundan giden Asım’ın nesline teşekkür ediyorum. Bu topraklarda her zaman çeşitli oyunlarla karşılaşıyoruz ve karşılaşmaya devam edeceğiz. Ama iman dolu göğsümüzle, her şeyi feda etmeye, gerektiğinde de canımızı feda etmeye hazır olan bir gençliğiz’’ dedi. Yozgat Şehitler Fen Lisesi Felsefe Öğretmeni Zuhal Atay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, ‘’Mehmet Akif Ersoy, sadece şiirler yazan bir şair veya düşüncelerini söyleyen bir düşünür değildir. O yazdıklarını ve düşündüklerini hayatında aynen uygulamış, konuşması ile hareketlerinde hiçbir ayrılık görülmemiş bir kimsedir. Çelik kadar sağlam bir mizaca sahip olan Mehmet Akif hiç eğilmemiş, hiçbir kuvvet ve menfaat karşısında bir kere bile taviz vermemiş, hayatı boyunca doğru bir yolda yürümüştür’’ diyerek Mehmet Akif Ersoy’u anlattı. Akif’in sözüne son derece bağlı bir kimse olduğunu ifade eden Atay, Mithat Cemal’in Akif’le ilgili bir anısını anlatarak, Mithat Cemil’in Akif için ‘’Onun şiarı fazilet, vatanperverlik ve ilimdi. Ömrü boyunca bu prensipleri hakim kılmak için çalışmış, şiirlerinde, makalelerinde hep bunları söylemiş ve bizzat yaşayarak da örnek olmuştur’’ dediğini aktardı. Mehmet Akif’i Anma Programı, Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinin, ‘Göğsünü kabarta kabarta İstiklal Marşı’nı dinleyen bir nesil olarak, o eşsiz Marşı yazan şaiiri herkes tanımalı’ diyerek, hazırladıkları ‘Akif Olmak’ adlı tiyatro gösterisini sergilemeleriyle son buldu. •Sümeyye İlhan•