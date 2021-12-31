Milli Piyango iştah kabartıyor

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olacak. Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor.