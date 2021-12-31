Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Milli Piyango iştah kabartıyor

Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişinde geri sayım başlarken büyük ikramiye vatandaşların iştahını kabartıyor.

31 Aralık 2021 Cuma 00:09
Milli Piyango iştah kabartıyor

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira olacak. Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Iştah KabartıyorIlerigazetesiAralıkCumaMilli PiyangoYılbaşıözel çekilişIkramiyeBüyük IkramiyeVatandaşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Ebru yaptı
Öğrenciler Ebru yaptı
Hayvanseverler toplandı
Hayvanseverler toplandı
‘FARKINDAYIZ’
‘FARKINDAYIZ’
Mülakat kaldırılmalı
Mülakat kaldırılmalı
Validen mesaj
Validen mesaj
Minik yüreklere destek
Minik yüreklere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim