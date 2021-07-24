Milli Parkta yoğunluk

Bayramın ilk günü kurbanını kesip yorulan vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Çamlık Milli Parkı'ndaki ağaçların gölgesinde serinledi. Kurban etini pişiren vatandaşlardan bazıları ise davul zurna eşliğinde eğlenerek yorgunluklarını attı. İstanbul'dan gelen Murat Türker, kurban kestiklerini, sonrasında da ailesiyle Çamlık Milli Parkı'na geldiklerini söyledi. Türker, çocuklar ve ailesiyle hoş vakit geçirdiklerini belirterek, "Hava iki gündür çok sıcak ama çamlık çok serin" dedi. Ailesiyle Nevşehir'den gelen Lale Yolacar ise, "Dünürlerimize misafirliğe geldik. Çamlık Milli Parkı'nın 25 yıl önce görmüştüm. Hala aynı güzellikte duruyor. İnşallah hep bu şekilde durur" ifadelerini kullandı. (aa)