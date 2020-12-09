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MiLLi PARKTA SONBAHAR

Türkiye'nin ilk 'Milli' unvanlı parkı Yozgat Çamlığı, Sonbaharda da farklı bir güzel. Asırlara meydan okuyan kara çamları, selvi kavakları, meşeleri ve diğer bitki örtüsüyle bütünleşen Karaçam ağaçlarıyla oluşan renk cünbüşü, fotoraf sanatçıları için büyük bir nimet. Bünyesinde barındırdığı canlı türleri, bitkiler, böcekler, kuşlar, solmaya başlayan yapraklar çamlığa ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katıyor. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:13
MiLLi PARKTA SONBAHAR

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile eteklerinde yer alan Cevdet Dündar Gölet’ini çevreleyen ormanlık alandan oluşan Fatih Tabiat Parkı, sonbaharın tüm renklerini yansıtıyor. Henüz yağışların başlamadığı şu günlerde, pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı Yozgat çamlığını geçen yıl 330 bin kişi ziyaret etti. 1958 yılında ülkemizin ilk milli parkı olarak ilan edilen Çamlık, 266,9 hektarlık alana sahip. Milli parkın ana kaynak değerini Anadolu Karaçamı oluşturuyor. İçerisindeki bitki türleri 43 familya ve 144 cins içinde toplanıyor. Milli Park içerisinde doğal olarak bulunan hayvan türleri, kaya kartalı, kızıl şahin, atmaca, arı kuşu, ardıç kuşu, kargalar, serçe, tepeli toygar gibi kuşlar, kurt, domuz, tavşan, tilki ve sansar gibi türler görülüyor. 5 asırlık doğal ağaçlar, yerel halk tarafından yıllarca kullanılmış kar kuyuları bulunuyor. Soğuk suları insanların ve doğada yaşayan hayvanların susuzluğunu gideriyor. Bilimsel amaçlı araştırmalara olanak sağlayan, insanların eğlenmelerine, dinlenmelerine ve kısa süreli tatil yapabilecekleri, dağ ve vadi peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerinin yanında, eğlence ve dinlence tesisleriyle rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine de sahip bulunuyor. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda mutlak koruma zonu içerisinde yaşının yaklaşık 455 olduğu tespit edilen ve tarihe şahitlik etmiş karaçam ağaçları da yer alıyor. Türkiye’nin ilk Milli Parkı unvanına sahip Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde yer alan Tabiat Eğitim Merkezi 7’den 77’ye insanların tabiatı tanıyabilecekleri, doğayla bütünleşip, gezip dolaşabileceği bir ortama sahip bulunuyor.  2013 yılında 242 hektarlık alan tabiat parkı olarak ilan edilen Fatih Tabiat Parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın bitişiğinde, ekolojik sınırları içerisinde vadi, orman ve göl peyzajları ile ziyaretçiler için manzara güzellikleri ve rekreasyonel olanakları sunuyor. Tabiat Parkı, doğa yürüyüşü, bisiklete binme, foto safari, piknik, spor gibi aktiviteler için son derece uygun alanlar içeriyor. 

Son Güncelleme: 08.12.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
MiLLi PARKTA SONBAHAR
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