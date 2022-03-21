Milli Park’ta buluştular

Yeşil Doğa Grubu Başkanı Erol Demir, Yozgat gezisini 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü anısına düzenlediklerini söyledi. Gruplarını sosyal medya üzerinden oluşturduklarını ve 170 üyelerinin bulunduğunu belirten Demir, "Bu haftaki gezimizi Yozgat'a düzenledik. Amacımız kent civarındaki ormanlık alanlar, kanyon ve yolları görmek ve aynı zamanda buraların tanıtımını yapmak. Burada çektiğimiz bir video veya fotoğraf 81 ile gidiyor." dedi.

Grup üyelerinden Kayseri Şehir Hastanesinde görevli göz hastalıkları uzmanı Nuh Mehmet Aksebzeci de her hafta farklı bir noktada tabiat yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek, "Yürüyüş mesafesinde böyle güzel bir çam ormanı olması büyük bir servet ve nimettir." diye konuştu.

Kayseri Battalgazi Mahalle Muhtarı Elif Yılmaz da Yozgat'ta olmaktan mutlu olduğunu ve güzel bir yürüyüş yaptıklarını aktardı.