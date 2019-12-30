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MiLLi PARKA FARKLI BAKIŞ

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın tanıtımına yönelik düzenlenen fotoğraf sergisinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

MiLLi PARKA FARKLI BAKIŞ

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın tanıtımına yönelik düzenlenen fotoğraf sergisinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
MiLLi PARKA FARKLI BAKIŞ

Yozgat Novada AVM’de sergilenen fotoğraflar, iki gün süreyle açık kaldı. Yozgat Çamlığının özelliklerine yönelik çalışma yapan Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenleri, çamlığın bitki ve kuş çeşitliliğini belirleyip, fotoğraflarla belgeledi. Bitki ve kuş zengini olan Yozgat Çamlığında çekilen fotoğraflar, çamlığın farklı güzelliklerini kapsayan 50 fotoğraf, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından üçüncü kez sergilendi. Sergi, alışveriş merkezi müşterilerinin ilgisini çekti. Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Galip Akın, 1958 yılında ilan edilen ilk milli park olan Yozgat çamlığının, step öjetasyonunun hakim olduğu, karaçam türü niteliğinde bir orman olduğunu hatırlattı. 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahip olduğunu bildirdi. Akın, Yozgat çamlığının, içerdiği biyoçeşitlilik, yöredeki doğal dengenin sürekliliğinde, yöre insanının bedensel, ruhsal, bilişsel salığı, sosyalleşmesi, doğa sevgisinin oluşmasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizdi. Prof. Dr. Akın, 266,9 hektarlık alanı kaplayan çamlığın, 1350 ila 1640 metre arasında bir yüksekliğe sahip olduğunu, İç Anadolu steplerinde yaşamış, doğal yaşlı, Kafkas Çamı da denilen Karaçam ormanlarının son kalıntıları olduğunu söyledi. Akın, Karaçamların önemli özelliğinin, bazılarının 400-500 yaşlarında, en büyüğünün 4 metre 90 santim olmasına rağmen, hala tohum verme, büyüme yeteneğine sahip olması olduğunu anlattı. Akın, bitki türleri arasında ‘karaçam, sarıçam, toros sediri, mavi ladin, katran ardıcı, bozardıç, meşenin 4 çeşidi, ıhlamur, alıç, ahlat armudu, titrek kavak, geyik elması, çakal eriği, mahlep, bağdem, akasya’ gibi ağaçlar dahil toplam 216'nın üzerinde bitki türünün bulunduğunu açıkladı. Bunun 28 türünün yöreye özgü endemik bitki olduğunu kaydeden Akın, 72 kuş türünün çamlıkta tespitinin yapıldığını, farklı bölgelerde 74 ayrı çeşmenin su kaynağının da Çamlıkta olduğunu hatırlattı. 

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MiLLi PARKA FARKLI BAKIŞ
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