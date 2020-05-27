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Milli Park Çamlıkta Sessiz Bayram

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı sessiz geçirdi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:19
Milli Park Çamlıkta Sessiz Bayram

Geçtiğimiz yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramında halkın yoğun ilgisini çeken Yozgat Çamlığı, bu yıl korona virüsü ile ilgili tedbirler nedeniyle boş kaldı. Yasaklamalar nedeniyle piknikçilerin giremediği Yozgat Çamlığında, sayıları bir hayli fazla olan kedi ve köpeklerin de sayısı azaldı. Piknikçilerin atıklarıyla beslenen kedi ve köpekler, belediye ve ormancılar tarafından bırakılan mamalara rağbet göstermeyip, mahalle aralarında vatandaşların bıraktığı yemek artıklarını tercih edince, Çamlıktaki piknik bölgelerinde de bir-iki sokak hayvanı objektife takıldı. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya) 

Anahtar Kelimeler:
Milli Park Çamlıkta Sessiz Bayram
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