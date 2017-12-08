Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam

Çamlıkta başlatılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında başlatılan yeni giriş nizamiyesi inşaatı tamamlandı. Çamlığın Yozgat Belediyesi’ne devri ile birlikte artan araç ve insan yoğunluğunu kontrol altına alma amacıyla, milli parkın girişine yeni nizamiye inşa edildi. Böylece giriş çıkışların kontrol altına alınacağı bildirilirken, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’da güvenlik görevlisi sayısını artırdıklarını, bununla birlikte çamlığın geceleri araç giriş çıkışına kapatılacağını ifade etti.