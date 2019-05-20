Milli Park Çamlık anlatıldı

Çamlıkta son olarak İdris Duyar Anaokulu ve Bozok Üniversitesi öğrencilerine tabiat eğitimleri verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin ardından Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık da gezilerek, doğal güzellikler, bitki örtüsü ve yaşayan canlılar konusunda park içerisinde görsel olarak bilgiler aktarıldı. Doğa Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen sunumda ise öğrencilere, ülkenin flora ve fauna zenginliği tanıtıldı. Biyokaçakçılığın büyük bir suç olduğunun da önemine değinildi.

