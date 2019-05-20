Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86758
ALTIN
247.665
DOLAR
6.0289
STERLİN
7.6860
EURO
6.7286

Milli Park Çamlık anlatıldı

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta bulunan ‘Tabiat Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik doğa, tabiatı koruma, biyoçeşitlilik, milli park, koruma alanları gibi konularda eğitimlere devam ediliyor.

Milli Park Çamlık anlatıldı

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta bulunan ‘Tabiat Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik doğa, tabiatı koruma, biyoçeşitlilik, milli park, koruma alanları gibi konularda eğitimlere devam ediliyor.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
57 Okunma
Milli Park Çamlık anlatıldı

Çamlıkta son olarak İdris Duyar Anaokulu ve Bozok Üniversitesi öğrencilerine tabiat eğitimleri verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin ardından Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık da gezilerek, doğal güzellikler, bitki örtüsü ve yaşayan canlılar konusunda park içerisinde görsel olarak bilgiler aktarıldı. Doğa Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen sunumda ise öğrencilere, ülkenin flora ve fauna zenginliği tanıtıldı. Biyokaçakçılığın büyük bir suç olduğunun da önemine değinildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
100. YIL COŞKUSU
100. YIL COŞKUSU
SAVUNUCUMUZ AZ!
SAVUNUCUMUZ AZ!
Bozok’tan, Selanik çıkartması
Bozok’tan, Selanik çıkartması
Tarım Alanlarında Süne tespit çalışması
Tarım Alanlarında Süne tespit çalışması
Vali Çakır, iftarlara katıldı
Vali Çakır, iftarlara katıldı
Bilişim Etkinlikleri tamamlandı
Bilişim Etkinlikleri tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim