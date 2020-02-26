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Milli Mücadeleyi anlattı

GAZETEMİZ yazarı, araştırmacı-yazar Osman Karaca, Bozok Eğitim ve Kültür Derneğinde ‘Milli Mücadele Döneminde Yozgat’ başlıklı sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:31
Milli Mücadeleyi anlattı

Karaca, birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti’nin birçok cephede savaşmak zorunda kaldığını hatırlatarak, ‘’Bu harpte diğer vilayetlerimiz gibi Yozgat'ımızdan da büyük fedakârlıklar gösterilmiş, eli silah tutan herkes cepheye koşmuştur. Fedakârlıklar o denli büyüktür ki, 1915 senesinde Yozgat Mektebi Sultanisi'nin 207 öğrencisinin harbe iştiraki sonucu lise bölümü kapanmak zorunda kalmıştır’’ dedi.  Karaca, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Antlaşmasının bir taraftan birinci Dünya Savaşı'nı, Osmanlı Devleti bakımından bitirirken diğer taraftan da Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlattığına dikkat çekti. Karaca, ‘’Bu mücadelede halkın kendi özveri ve gücüyle oluşan Kuvay-ı Milliye güçlerinin katkısı çok büyüktür. Anadolu'nun her yanında olduğu gibi Yozgat’ta da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesi kurulmuş, işgale uğramadığı ve işgal tehdidi altında bulunmadığı için milli faaliyetlere ciddi katkılar sağlanmıştır’’ diye konuştu. Program sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, misafirlere katılımlarından ötürü teşekkür ederek, günün anısına Osman Karaca’ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir tabağı takdim etti. 

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Milli Mücadeleyi Anlattı
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