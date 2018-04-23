Milli irade tutsak edilemez

Şerefli, meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği açıklamada, içeride ve dışarıda yaşanan ibret verici olaylarla birlikte, istiklalin bir milletin hayatında ne denli önemli olduğunun anlaşıldığına dikkat çekti. Şerefli, ‘Millî egemenliğin değerini daha iyi idrak ediyoruz. İradesine sahip çıkamayan bir millet, kimliğini ve benliğini bulamaz, başarma azmini motive edecek değerden yoksun kalır. Kişilikli, özgür bir millet, ne pahasına olursa olsun iradesine sahip çıkar. Milletimizi, tarihi boyunca var ve anlamlı kılan, iman ve özgürlükten ayrı görmediği irade ve egemenliğine sahip çıkma azmi ve kararlılığıdır’’ diye konuştu.

Şerefli, Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden beri millî iradenin egemen olması için verilen mücadelede hep aktif sorumluluk üstlendiğine de vurgu yaptı. Şerefli, ‘Uğruna kan dökerek, can vererek kazanılan millî egemenlik ve irade, her alanda yapılması gereken yerli ve millî atılımlarla taçlanacaktır, taçlanmalıdır. Meclis’in açılışının 98. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz’ ifadeleriyle, açıklamasını noktaladı.