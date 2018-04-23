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Milli irade tutsak edilemez

EĞİTİM Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, emperyalist devletlerin güç birliği yaparak ülkemizi ele geçirme, milletimizi esaret altına alma girişim ve saldırılarını yediden yetmişe savaşarak püskürttüğümüzü hatırlattı. Şerefli, ‘98 yıl önce 23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile millî iradenin tutsak edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir’ dedi. 

Milli irade tutsak edilemez

EĞİTİM Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, emperyalist devletlerin güç birliği yaparak ülkemizi ele geçirme, milletimizi esaret altına alma girişim ve saldırılarını yediden yetmişe savaşarak püskürttüğümüzü hatırlattı. Şerefli, ‘98 yıl önce 23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile millî iradenin tutsak edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir’ dedi. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Milli irade tutsak edilemez

Şerefli, meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği açıklamada, içeride ve dışarıda yaşanan ibret verici olaylarla birlikte, istiklalin bir milletin hayatında ne denli önemli olduğunun anlaşıldığına dikkat çekti. Şerefli, ‘Millî egemenliğin değerini daha iyi idrak ediyoruz. İradesine sahip çıkamayan bir millet, kimliğini ve benliğini bulamaz, başarma azmini motive edecek değerden yoksun kalır. Kişilikli, özgür bir millet, ne pahasına olursa olsun iradesine sahip çıkar. Milletimizi, tarihi boyunca var ve anlamlı kılan, iman ve özgürlükten ayrı görmediği irade ve egemenliğine sahip çıkma azmi ve kararlılığıdır’’ diye konuştu. 
Şerefli, Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden beri millî iradenin egemen olması için verilen mücadelede hep aktif sorumluluk üstlendiğine de vurgu yaptı. Şerefli, ‘Uğruna kan dökerek, can vererek kazanılan millî egemenlik ve irade, her alanda yapılması gereken yerli ve millî atılımlarla taçlanacaktır, taçlanmalıdır. Meclis’in açılışının 98. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz’ ifadeleriyle, açıklamasını noktaladı. 

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