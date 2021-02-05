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Milli Emlak’tan taşınmaz satışı

YOZGAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Yozgat il merkezinde iki bölgede bulunan taşınmazlarını ihaleyle satışa çıkarttı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:54
Milli Emlak’tan taşınmaz satışı

İleri gazetesinde yer alan taşınmaz ilanından derlenen bilgilere göre, Mutafoğlu İkinci Mıntıkada 8 parça, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde 5 parça taşınmaz, tahmini satış bedeli olan 45 bin lira ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İhale 24 Şubat 2021 tarihinde saat 10.30'da başlayıp, 15.30'a kadar devam edecek. Satış, Karatepe Mahallesi’ndeki Yozgat Valiliği1. katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

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Milli Emlak’tan Taşınmaz Satışı
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