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MİLLİ EMLAK SATIYOR!

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, 25 Haziran 2020 tarihinde 10 taşınmaz satılırken, bugünden başlanılarak Cuma gününe kadar aralarında Yozgat Belediyesi hizmet binası karşısında bulunan Maliye Lojmanlarının da yer aldığı toplam 51 parça taşınmaz ihale ile satılması için kendi sisteminde duyuru yaptı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:08
MİLLİ EMLAK SATIYOR!

YOZGAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, daha önce gerçekleştirdiği satışların ardından bugünden başlayarak Cuma gününe kadar 51 taşınmazı daha ihale ile satmak üzere kendi sisteminden duyuruda bulundu. Taşınmazlar 45 bin lira ila 140 bin lira arasında değişen fiyatlarla açık artırma usulüyle satılacağı bildirildi. Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Çağlayan, Lök, Dağyenicesi, Dereboymul, Haydarbeyli köylerinde bulunan 10 taşınmazın satışı 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Bugün başlayıp, Cuma gününe kadar devam edecek ihale ile 51 taşınmazın satışı yapılacak. Satışı yapılacak olan taşınmazlar arasında Yozgat Belediyesi Hizmet binasının karşısında bulunan Maliye Lojmanları da yer alıyor. Bugün saat 09.15'te Valilik Binasındaki Milli Emlak Müdürlüğünde başlayacak olan ihale ile saat 16.00'ya kadar devam edecek. Medrese Mahallesi'ndeki halen mesken olan 22 parça ticaret alanındaki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Toplam 2 bin 484 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar 105 ila 140 bin lira arasındaki fiyatla satışına başlanacak. Yarın ise Medrese Mahallesi, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıka ve Aşağı Nohutlu Mahallelerinde yer alan 22 konut ve ticaret alanının satışı gerçekleştirilecek. Yarınki ihalede bin 950 metrekare taşınmaz 45 bin ila 150 bin lira arasında satışa sunulacak. Cuma günü, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bulunan 7 parçadan oluşan 734 metrekare ticaret alanının satışı 120 bin ila 145 bin lira arasında fiyatlardan satışa sunulacak. İhaleler her gün saat 09.30’da başlayacak. İhale sonucunda alınan taşınmazın satış bedeli 1/4'ü peşin olarak ödenecek, kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabileceği kaydedildi.  

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