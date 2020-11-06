Milli Eğitime arsa tahsisi

Gündem maddesinde yer alan 2021 yılı bütçesi ile gelir tasnifinin görüşülmesi ile ilgili gündem maddesi komisyona havale edilirken, bir diğer gündem maddesinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsisi konusu da oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddesinde eski Devlet Hastanesi bölgesinde yapılan okul kompleksi yanında bulunan 52 metrekarelik Belediyeye ait arsa Okul kompleksinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Bisiklet uygulamasında kazanılan ödülün alınması için de Belediye Başkanı Celal Köse’ye yetki verildi.