Milli dayanışmaya destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında, ‘’Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri millî birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır’’ demesi üzerine başlatılan kampanyaya Yozgat MHP İl Başkanlığı destek verdi. Yozgat’ta faaliyet gösteren toptan gıda şirketlerini ve marketler zincirlerini ziyaret ederek, kampanyaya destek olmalarını isteyen MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, yerel esnafların olumlu yaklaşımlarından ziyadesiyle memnun olduklarını belirtti. Ülkenin ne zaman tam bağımsızlık hedefine yaklaşsa, teröre karşı ülke içinde ve dışında başarılar elde etse, üretimde, sanayide, teknolojide yenilikler ve büyük adımlar atsa ülkenin bu bayraklaşmasına karşı devamlı iç ve dış cephelerin oluşturulduğunu ifade eden Irgatoğlu, ‘’Son olarak ekonomideki dövize bağlı spakülatif hareketler sonucu milletimizin alım gücü düşürülmüş, ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istenmiştir. Birtakım fırsatçılar da spakülatif ortamdan faydalanıp temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında aşırı artışlar yapmışlardır. Ancak kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin hayata geçirilmesiyle döviz kurunda uzun zamandır biriken spekülatif köpük temizlenmeye başlamıştır. Birkaç gün öncesine kadar hızına yetişilemeyen kur artışları, yeni mevduat sistemiyle dizginlenmiş, piyasalar hızla sakin bir havaya bürünmüştür. Piyasalarda beklenen güven yine hükümetten beklenen adımlarla sağlanmıştır’’ dedi. Irgatoğlu, Kurun reel değerlerine çekilirken, fiyatların, abartılı artışların sonlandırılması ve özellikle temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili piyasa rakamlarının da gerçek değerlerine indirilmesi gerektiğini belirterek, ‘’Artık herkesin, her kesimin elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır’’ diye konuştu. MHP teşkilatları olarak ülke çapında esnaflarla, üretici ve tüccarlarla, süpermarketlerle, sanayicilerle birebir görüştüklerini söyleyen Irgatoğlu, ‘’MHP olarak, halkın tükettiği temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için yurt çapında başlattığımız teşvik ve katılım kampanyamıza katılmaya, Yozgatlı esnaflarımızı, davet ediyoruz’’ dedi.•Sümeyye İlhan•

