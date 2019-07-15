Milli Birlik Günü

İlk olarak Erdoğan Akdağ Camiinde terör ve 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e TBMM Anaya Komisyon Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Program kapsamında Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında ‘15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi’ açılışı yapıldı. Sergide, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta 15 Temmuz gecesi yaşananlar, ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden kesitler yer aldı.