Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi esnasında çekilen 84 fotoğrafın yer aldığı sergi törenle açıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, beraberindekilerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirip, fotoğrafları inceledi, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam dilediğinde bulundu. Devletin hainlerle çok mücadele ettiğini bundan sonra da edeceğini belirten Polat, ‘’Bu topraklarda oyunlar oynanıyor. Bu asil millet her türlü oyunu bozmaya kadir. Allah, bu milletten razı olsun. İçimizdeki hainlere, FETÖ olur, PKK'sı olur, PYD'si olur, hangisi olursa olsun millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hepsiyle mücadele etmeye gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi. Vali Polat, yayımladığı mesajında ise, 15 Temmuz'un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirtti. Polat, ‘’15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekun kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha göstermiştir ki, bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur, kahraman ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Bu millete hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 'Vatan yürekte başlayıp, şehadetle biter' diyerek, şanlı tarihimize destan yazan, mukaddes kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyor, üstün cesaret ve fedakarlıklarından dolayı gazilerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, sergi açılışında yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler diledi. Köse, "Biz her zaman hak tarafında, vatan, bayrak, ezan tarafında olacağız. Geçmişte atalarımız bu vatan için şehit oldu, bugün belki bizler, yarın da bizim evlatlarımız bu vatan için şehit olacak. Bu vatanın aziz evlatları da vatanı kimseye yedirmeyecek, kimseye vermeyecek. Bunu özellikle Türkmen şehrinden ilan etmek istiyorum’’ diye konuştu.