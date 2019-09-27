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Milli Birlik etkinliği yapıldı

ÇAYIRALAN İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilgi gördü.

Milli Birlik etkinliği yapıldı

ÇAYIRALAN İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilgi gördü.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Milli Birlik etkinliği yapıldı

Kaymakam Bekir Özen, Jandarma Komutanı Haluk Aktan, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Hasan İpek, İlçe Müftüsü Yüksel Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da etkinlikte hazır bulundu. 15 Temmuz ile ilgili konuşma ile başlayan etkinlikte, şiirler okundu, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Devletimize ve milletimizin bekasına göz diken hainlere Milletçe verilen büyük mücadelenin önemi belirtilerek, Cumhurbaşkanının direktifleri ile Milletimizin tüm dünyaya unutulmayacak bir büyük ders verildi. 30 Kuş şiiri ile İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi, Şehit Ömer Halis Demir gibi bir kahramanı anlatırken duygu yüklü dakikalar yaşandı.  

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Milli Birlik Etkinliği Yapıldı
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