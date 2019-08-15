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Milletvekilleri Yozgat’ta

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Kurban Bayramını seçim bölgeleri Yozgat’ta geçirerek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Milletvekilleri Yozgat’ta

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Kurban Bayramını seçim bölgeleri Yozgat’ta geçirerek, vatandaşlarla bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Milletvekilleri Yozgat’ta

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yerköy, Şefaatli, YeniFakılı, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ilçelerinde partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Bozdağ, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de eşlik etti. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, Bozdağ ile birlikte Yozgat il merkezindeki bayramlaşma programının ardından Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Akdağmadeni, Sorgun ilçelerindeki bayramlaşma etkinliklerine katıldı. Başer, bazı beldeleri de ziyaret etti.  CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Şefaatli İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldıktan sonra, bazı ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde bulunup, hem sorun dinledi, hem de bayramlaştı. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise, Partisinin Yozgat İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programının ardından tüm ilçeleri ziyaret edip, bayramlaşma etkinliklerine katılarak, vatandaşlara hitaben konuşmalar yaptı. 

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