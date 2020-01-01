Milletvekili Başer’den ziyaret

Milletvekili Yusuf Başer, Çayıralan ilçesinde Karakışla Köyü muhtarı Fatih Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başer, Oda Başkanı Alparslan Berk'ten oda faaliyetleri ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı. Başer, geçmiş dönemde AK Partide görev yapan partilileri de ziyaret etti, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Başkan Adem Güneş ile bir araya gelip, sorun dinledi. Çayıralan Eğitim-Bir Sen tarafından düzenlenen okul müdürlerinin katıldığı toplantıya katılan Milletvekili Başer, Çayıralan ilçesinin eğitimi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Çayıralan AK Parti İlçe yönetim kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları, geçmiş dönem ilçe başkanlarıyla Arabaşı etkinliğinde bir araya gelen Başer, 1970 rakımlı Güzelyayla Köyünü de ziyaret edip, köy halkıyla sohbet etti.