Milletvekili Başer’den ziyaret

Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Ahmet Karadağ makamında ziyaret ederek, üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan ‘Endüstriyel Kenevir’ ile ilgili yapılan çalışmalar, son gelişmeler hakkında bilgi aldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Rektör Karadağ ve üniversite yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Başer, Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılış müjdesini de aldıklarını, fakülteye dekan atamasının yapıldığını bildirdi. Milletvekili Yusuf Başer ve AK Partililer, Ensar Vakfı, TÜGVA, KADEM ziyaretlerinde de bulundu.