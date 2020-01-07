Milletvekili Başer, sorun dinledi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Okul ve Kurum idarecileri yapılan çalışmalar ile taleplerini dile getirdi. Milletvekili Başer, eğitimle ilgili sıkıntıların çözüm noktasında üzerine düşen görevi yapacaklarını söyledi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bir önceki eğitim öğretim yılına oranla bu yıl eğitim başarısının artması için tek tek idarecilerden söz aldı. Milletvekili Başer, "Okulların eksiklerini bize bildirdiniz. Bizde ilgili yerleri arayarak kısa ve uzun vadede çözüm üretmeye çalıştık. Benim de sizlerden tek bir isteğim var. Çayıralan'ın eğitimdeki başarı oranının artması" dedi.