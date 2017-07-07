Milletin valisi!

Vali Kemal Yurtnaç, geçtiğimiz yıl ilçe ve köyler yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarının ardından başlattığı köy ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Ekibi ile birlikte ilk önce Çekerek Hükümet konağı ve Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Yurtnaç, daha sonra Bayındırhüyük, Sarıkaya, Çakırköy, Kalederesi, Cemaloğlu ve Kahyalı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

BARAJ KÖYLERİNE ÇÖZÜM SÖZÜ…

Fırsat buldukça köyleri ziyaret edip sıkıntıları yerinde görerek çözüm üretme gayretinde olduklarını söyleyen Vali Yurtnaç, Süreyyabey Barajı etrafında bulunan ve bazı sıkıntıları olan Sarıkaya, Çakırköy, Kalederesi ve Kahyalı köylerinin sıkıntılarının da yakın zamanda giderileceğini söyledi.

TOPLANTILAR BOŞA GİTMEDİ

İlçe ve köylerdeki sıkıntıları daha önceden tespit ettiklerini belirten Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız İlçe ve Köyler Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantıları ile ilçe ve köylerimizin sorunlarını tespit ettik. Şimdi ise her ay bir ilçede toplanarak tespit edilen sorunların ve yapılması gereken yatırımların gerçekleşme oranlarını kontrol ediyoruz. Fırsat buldukça da köylerimizi ziyaret ediyoruz ve sıkıntıları yerinde görerek çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

KÖYLER DAHA TEMİZ OLACAK

Geçtiğimiz hafta 'Daha Temiz Bir Çevre' hedefiyle il genelindeki 572 köyün çevre temizliği için İl Özel İdaresi tarafından alınan 10 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 vidanjör, 1 gezici sinema, 5 cip ve 3 bin 200 adet çöp konteynerinin ilçelere dağıtımının Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımı ile gerçekleştiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, “İl Özel İdaresi bünyesine kattığımız araçlarla artık köylerimiz şehirler gibi temiz olacak. Tüm köylerimizin çöpleri artık sürekli toplanacak. Şehirde yaşayan insanlara ulaşan hizmetler köylerimize de ulaşacak” diye konuştu.

YAKLAŞIK 500 KİLOMETRE HEDEFİ VAR!

Köylerin altyapı sorunlarını da çözeceklerini kaydeden Vali Yurtnaç, il özel idaresi bünyesinde kurdukları yeni asfalt plentinin faaliyete geçmesiyle birlikte köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalara başlandığını, bu yıl içerisinde ise 466 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

VATANDAŞ MEMNUN

Vali Kemal Yurtnaç’ın bu ziyaretinden oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, köylerine yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

