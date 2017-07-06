Millet meydanda olacak!

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine ilk ve en hızlı tepkiyi veren vilayetlerin başında Yozgat gelmişti.

Edinilen bilgiye göre hain girişimin yıl dönümünde Yozgat’ta anma programı düzenleneceği, şehit ve gazilerin rahmetle anılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda hazırlanan programın resmileşmediği bildirilirken, 15 Temmuz akşamı Mehter Takımı’nın Lise Caddesi’nden Cumhuriyet Alanı’na kadar yapacağı yürüyüş ve alandaki konseri ile program start alacak.

Meydanda Kuran-ı Kerim tilaveti ve kasideler okunurken, protokol mensuplarının da birer konuşma yapacağı aktarıldı.

Cumhuriyet Alanı’ndaki programa şehit ve gazi ailelerinin de katılım göstereceği öğrenildi.

SELALAR VERİLECEK

15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçekleşecek anma programları kapsamında Yozgat’ın tüm camilerinden selalar verileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre anma etkinlikleri kapsamında sabaha kadar nöbet tutulacağı ve sabah namazının da yine Cumhuriyet Alanı’nda kılınacağı, akabinde ise vatandaşlara çorba, süt ve simit ikramıyla programın sonlanacağı ifade edildi.

