Millet Kıraathanesi Yozgat’ta

Yozgat’ın İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından köyde bulunan ve kullanılmayan okul binası şehitler adına kütüphane ve köy müzesine dönüştürüldü. Dernek Başkanı Osman Karaca, kütüphane ve köy müzesi oluşturmanın yaklaşık 20 yıllık bir hayal olduğunu, bu hayali gerçekleştirirken bugün sadece oyun oynanan mekanlara dönüşmesi nedeniyle kahvehane olarak değişim ve dönüşüm yaşayan Kıraathane geleneğinden yola çıktıklarını söyledi. Karaca, ‘’Köyümüz muhtarı köydeki öğrencilerin taşımalı sistemle başka okula gittiğini, okulun boş olduğunu söyledi. Bizde okulu değerlendirip harabe durumundan da kurtarmak istedik. Okulumuzun sınıfının birisini şehidimiz Gökhan Osman Karaduman adına kütüphane, diğerini ise şehidimiz Murat Karataş adına müze olarak düzenledik. Üç ay içerisinde hem derneği kurduk, hem kütüphaneyi hem de köy müzesini oluşturduk. Kütüphanemize gelen kitaplarımızı kitaplıklara yerleştirdik. Kütüphanemizden hem köyümüzdeki öğrenciler hem de büyükler yararlanıyor. İsteyen gelip burada kitap okuyor, öğrencilerimiz ders çalışıyor, geleneklerimiz yaşatılıyor. Sohbetler yapılıyor. Kıraathane kültürü burada yaşatılıyor’’ diye konuştu.