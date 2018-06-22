Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95345
ALTIN
192.535
DOLAR
4.7110
STERLİN
6.2713
EURO
5.4938

Millet Kıraathanesi Yozgat’ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında dile getirdiği Millet Kıraathanelerinin ilki Yozgat’ın İnceçayır köyünde 2016 yılında hayata geçirildiği belirtildi.

Millet Kıraathanesi Yozgat’ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında dile getirdiği Millet Kıraathanelerinin ilki Yozgat’ın İnceçayır köyünde 2016 yılında hayata geçirildiği belirtildi.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
187 Okunma
Millet Kıraathanesi Yozgat’ta

Yozgat’ın İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından köyde bulunan ve kullanılmayan okul binası şehitler adına kütüphane ve köy müzesine dönüştürüldü. Dernek Başkanı Osman Karaca, kütüphane ve köy müzesi oluşturmanın yaklaşık 20 yıllık bir hayal olduğunu, bu hayali gerçekleştirirken bugün sadece oyun oynanan mekanlara dönüşmesi nedeniyle kahvehane olarak değişim ve dönüşüm yaşayan Kıraathane geleneğinden yola çıktıklarını söyledi. Karaca, ‘’Köyümüz muhtarı köydeki öğrencilerin taşımalı sistemle başka okula gittiğini, okulun boş olduğunu söyledi. Bizde okulu değerlendirip harabe durumundan da kurtarmak istedik. Okulumuzun sınıfının birisini şehidimiz Gökhan Osman Karaduman adına kütüphane, diğerini ise şehidimiz Murat Karataş adına müze olarak düzenledik. Üç ay içerisinde hem derneği kurduk, hem kütüphaneyi hem de köy müzesini oluşturduk. Kütüphanemize gelen kitaplarımızı kitaplıklara yerleştirdik. Kütüphanemizden hem köyümüzdeki öğrenciler hem de büyükler yararlanıyor. İsteyen gelip burada kitap okuyor, öğrencilerimiz ders çalışıyor, geleneklerimiz yaşatılıyor. Sohbetler yapılıyor. Kıraathane kültürü burada yaşatılıyor’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karargahlar konuşuyor: CHP
Karargahlar konuşuyor: CHP
Yozgat sandığa gidiyor
Yozgat sandığa gidiyor
Alternatif yol atağı
Alternatif yol atağı
SGK'da yapılandırma yoğunluğu
SGK'da yapılandırma yoğunluğu
Şimdi cami zamanı!
Şimdi cami zamanı!
Yüksek fiyat şikayeti
Yüksek fiyat şikayeti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim