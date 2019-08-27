Millet Kıraathanesi Açıldı

KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projenin, Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin takviyesiyle Boğazlıyan'a Millet Kıraathanesinin kazandırıldığı kaydedildi. Boğazlıyan'da eğitim alanında da çeşitli adımlar, atılımların olduğu, bir ivme yakalandığına vurgu yapıldı. Bunun da devam etmesi, takip edilmesi, takviye edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, ‘Bu manada da Millet Kıraathanesi'nde çocuklarımıza çalışma imkanı, çalışma ortamı tevzi ettik. Yaklaşık 4 bin kitap var. Kitap takviyeleriyle beraber bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kitapseverler buraya gelsinler yararlansınlar. Okuyan ve araştıran bir nesile ihtiyacımız var’ denildi.