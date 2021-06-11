Millet Bahçesinin öyküsü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, çalışmaların 1996 yılında başladığını söyledi.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’1996 yılında.. Sularımızın yetmediği zamanlar, bir keson kuyu ile başladı Millet Bahçenin hikayesi’’ diyerek, Millet Bahçesi öyküsünü paylaştı. Koçak, ‘’Çatıören mevkiinde, Gezbel deresinin ve dağlarının gölgesinde, su havzasını kontrol altına alma gayesiyle etrafını çevirdiğimiz, yüzlerce cevizler diktiğimiz bahçe, cevizlere emanet ettiğimiz bahçemize 7 yıl önce tekrar kavuştuk, yeni fidanlarla ve meyvelerle süsledik’’ dedi. Koçak, hizmete sunmak için çalışmalara devam edilen bahçede yürüyüş yolları, spor ve oturma alanları yaptıklarını, burasını ‘Millet Bahçesi’ formuna dönüştürmek için taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilettiklerini kaydetti. Zat-ı alinin himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın nakdî katkıları, Koçak, ‘’Belediyemiz, Orman Genel Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile sosyal donatı alanlarının tamamlanması için çalışmalara başlıyor, Aydıncık Millet Bahçemizi hemşehrilerimizin hizmetine bu yıl içerisinde sunmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Koçak, Millet Bahçesi olarak belirlenen alanda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekledi.

