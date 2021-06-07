Millet Bahçesinde inceleme

Oktay, alandaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yatırımları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi. Sorgun Millet Bahçesi üzerinde uzun süre çalıştıklarını dile getiren Oktay, 60 dönümlük bir arazide çalışmalara başlandığını, millet bahçesinin yapılacağı yerin doğal bir güzelliğinin olduğunu dile getirdi. Oktay, alanın büyük bir bölümünün ağaçlandırılacağını, millet bahçesi ile ilgili bütün sorunların çözüldüğünü aktardı. Millet bahçesinin 13 Ağustos'ta ihalesinin yapılacağını belirten Oktay, ‘’Bu yıl kazmayı vuruyoruz buraya, seneye de açılışını yapıp Sorgunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Çevre Günü'nde böyle bir kararı nihaileştirmekten de memnuniyet duyuyorum. Yozgat merkezde bir millet bahçemiz vardı. Yer sorunları nedeniyle başlaması zaman alan bir projeydi. İlgili arkadaşlarımızla da akşama kadar o netleştirilecek. Cumhurbaşkanımız da bugün İstanbul'da 10 farklı yerdeki millet bahçesinin açılışını yapacak. Bizim AK Parti olarak da Cumhur İttifakı olarak da birlikte çalıştığımız ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesi’’ dedi.