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Millet Bahçesi inşaatı başladı

Çekerek ilçesinde, Çekerek Barajı kenarında kurulması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili inşaat çalışmalarına başlanıldı. Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yapımına başlanan Millet Bahçesi Şantiye alanında incelemelerde bulundu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:35
Millet Bahçesi inşaatı başladı

ÇEKEREK ilçesinde belediye tarafından projelendirilen ‘Millet Bahçesi' inşaat çalışmalarına başlanıldı. Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yapımına başlanan Millet Bahçesi Şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Peyzaj Alanı 176 bin 726,60 metrekare,  Sosyal Donatı Alanı 3 bin 970,74 metrekare olarak ilçe bazında bölgenin en büyüğü konumunda olan Millet bahçesinin arazi düzenleme ve Sosyal Donatı Temel kazılarının devam ettiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Millet Bahçemizi diğer millet bahçelerinden ayırt edici özelliği içerisinde kapsamlı bir Bilim Merkezi bulunmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bilime yönlendirmek maksadıyla 7’den 70’e herkesin ziyaret edebileceği bir bilim merkezi yapılarak Şehrimizde Bilim insanlarının yetişmesine vesile olacağız’’ dedi. Başkan Çakır, Turizm ve Macera severlerin uğrak yeri haline gelmesi için Ülkemizde toplamda 9 yerde bulunan Cam Teras'a 10’uncu olarak Çekerek Millet Bahçesini ekleyerek, Turizm Haritalarında ilçenin de yerini alacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Barajında Yelkenli Tekneler ile Turlar düzenlenecek, İskelede balıkçılar balıklarını tutabilecek, 176 bin 726,60 metrekare doğallığın içerisinde ‘Daha Çok Yeşil’ anlayışı doğrultusunda Bitki ve peyzajı ile Şehrimize yeni bir soluk getirecek. Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Çekerek'i Turizmin Merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacaktır. Çekerek Millet Bahçesi projesinin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere, hemşehrimiz, Gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendiye, desteğini esirgemeyen herkese, Proje ekibimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

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Millet Bahçesi Inşaatı Başladı
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