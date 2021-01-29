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Millet Bahçesi ihale aşamasına geldi

SARAYKENT ilçesinde yaptırılacak Millet Bahçesi'nin ihalesinin 11 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

29 Ocak 2021 Cuma 00:20
Millet Bahçesi ihale aşamasına geldi

 Belediye Başkanı Ahmet Öçal, uzun süredir üzerinde çalışma yaptıkları Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini söyledi. Divanlı mevkiinde yapılacak Millet Bahçesi'nin TOKİ tarafından yapılacağını aktaran Öçal, ‘’26 dönüm üzerinde uygulanan projede 544 metrekare kapalı alana sahip kıraathane, çocuk oyun alanları, yürüme parkurları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terası, yeşil alan bulunuyor. İhalesi ise TOKİ tarafından 11 Şubat'ta yapılacak. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Millet Bahçesi Projemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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