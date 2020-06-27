Millet Bahçesi için ilk adım

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Yozgat ziyaretinin ardından üzerinde çalışılmaya başlanan Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ihale tarihi belli oldu. 301 konut, 48 adet işyeri ve Millet Bahçesi’nden oluşan proje 31 Ağustos tarihinde ihale edilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Aylardır üzerinde titizlikle çalıştığımız vizyon projelerimizden biri olan, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm projemiz 31 Ağustos 2020, Saat: 14.00’da ihaleye çıkıyor. TMO’nun üzerinde kuracağımız yeni yaşam alanı şehrimizin gözdesi olacak. 301 konut ve 48 işyerini, hemen karşısında kuracağımız Millet Bahçesiyle taçlandıracağız’’ dedi. Başkan Köse, Millet bahçesinde, yeni meydan, amfi, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, aktivite alanları ve yeşilin her tonuyla buluşan sosyal alanlarıyla şehre değer katacağını bildirdi. Köse, ‘’Bizlere her daim desteğini esirgemeyen, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’e şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.