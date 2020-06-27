Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114668
ALTIN
390.080
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.4556
EURO
7.6897
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Millet Bahçesi için ilk adım

Yozgat Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ihale tarihi belli oldu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:15
Millet Bahçesi için ilk adım

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Yozgat ziyaretinin ardından üzerinde çalışılmaya başlanan Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ihale tarihi belli oldu.  301 konut, 48 adet işyeri ve Millet Bahçesi’nden oluşan proje 31 Ağustos tarihinde ihale edilecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Aylardır üzerinde titizlikle çalıştığımız vizyon projelerimizden biri olan, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm projemiz 31 Ağustos 2020, Saat: 14.00’da ihaleye çıkıyor. TMO’nun üzerinde kuracağımız yeni yaşam alanı şehrimizin gözdesi olacak. 301 konut ve 48 işyerini, hemen karşısında kuracağımız Millet Bahçesiyle taçlandıracağız’’ dedi.  Başkan Köse, Millet bahçesinde, yeni meydan, amfi, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, aktivite alanları ve yeşilin her tonuyla buluşan sosyal alanlarıyla şehre değer katacağını bildirdi. Köse, ‘’Bizlere her daim desteğini esirgemeyen, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’e şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Millet Bahçesi Için Ilk Adım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kendileri küçük, yürekleri büyük
Kendileri küçük, yürekleri büyük
Ormanda Sıklık Bakımı
Ormanda Sıklık Bakımı
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Yollara kilitli parke
Yollara kilitli parke
Mezarlık temizliği
Mezarlık temizliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim