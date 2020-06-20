Millet Bahçesi hazırlığı

SORGUN ilçesinde millet bahçesi çalışmalarına başlandı. Kaymakam Bahadır Güneş, Toplu Konut İdaresi teknik heyetinin ilçeye yapılacak millet bahçesiyle ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi. Güneş, Mükremin Göleti doğusunda bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait alan üzerine kurulacak millet bahçesi proje çalışmalarına başlanıldığını anlattı. Güneş, "Proje süresi yaklaşık üç ay sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat takip edilen millet bahçesi projesi içerisinde kütüphane, restoran, millet kıraathanesi, mescit ve bebek emzirme odası gibi alanlar yer alıyor. Ayrıca seyir terasları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness aletleri, çocuk oyun gurupları, açık ve kapalı piknik alanları ve spor kompleksinden oluşacak. Projenin tamamlanmasıyla millet bahçesi Sorgun halkının hizmetine sunulacaktır" dedi. (Şahin Özmen)