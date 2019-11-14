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Millet Bahçesi ağaçlandırıldı

SARAYKENT Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Millet Bahçesi ağaçlandırıldı

SARAYKENT Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Millet Bahçesi ağaçlandırıldı

Yapımına 2017 yılının haziran ayında mesire alanı olarak başlanılan daha sonra millet bahçesi olarak planlan projede sona gelindi. Saraykent göleti etrafındaki çalışmalar devam ederken, Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Divanlı Göleti mesire alanı mevkiinde yapılan ağaçlandırma faaliyetinde Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da katıldı. Toplam 2 bin 500 fidanın ve lavanta bitkisinin Saraykent Belediyesi'nin önceden hazır hale getirdiği çukurlara dikildi. Saraykent Kaymakamı Kundakçı, ağaç dikme seferberliğine olan halkın yoğun ilgisinden dolayı son derece memnun olduğunun altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
Millet Bahçesi Ağaçlandırıldı
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