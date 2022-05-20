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Midiliç Çömlek Peyniri görücüye çıktı

Yozgat’ta Kobi Expo Yozgat Fuar Firması tarafından Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı'nda yerini alan Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi standında fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulan Midiliç Çömlek Peyniri protokol üyeleri ve fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:47
Midiliç Çömlek Peyniri görücüye çıktı

Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş Kooperatiflerinin ürünü Moore Love Bozkırın Aşkı çam kolonyası ve Midiliç Peyniri ile Evlilik Hazırlıkları Fuarına katılım sağladıklarını, her iki ürünün de büyük ilgi gördüğünü söyledi. 
YENİ ÜRÜN MİDİLİÇ PEYNİRİ
Yozgat'ta uzun bir süreden bu yana peynir sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Örmüş, Midiliç çömlek peyniri fuar ziyaretçilerinden tam not aldığını vurguladı. Örmüş, özellikle Midiliç çömlek peyniri yeni ürünleri olmasına rağmen, Yozgat'a özgü, Yozgat'ın damak tadına hitap etmesi ile Yozgat'ta büyük bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirtti. Patent işlemlerini çok yakın bir zamanda tamamladıklarına dikkat çeken Örmüş, önümüzdeki günlerde de resmi tanıtımını yapacaklarını kaydetti. Örmüş, ‘’Standımızı ziyaret eden Yozgat Valimiz Ziya Polat ve Belediye Başkanımız Celal Köse başta olmak üzere diğer protokol üyeleri ve ziyaretçiler çam kolonyamız ve Midiliç peynirimizi çok beğendiler. Çam kolonyamızın çok beğenildiğini ve uzun bir süreden beri çam kolonyamızı kullandıkları ve misafirlerine ikram ettiklerini ifade eden Valimiz Ziya Polat, "Azminize emeklerinize sağlık. Artık gelen misafirlerimize çam kolonyamızdan ikram ediyoruz" ifadelerini kullanırken, basın mensupları ve fuar ziyaretçilerine çömlek peyniri de ikram ederek "Bundan sonra sofralarımıza çömlek peyniri dışında peynir koymayacağız" ifadeleri, bizleri ziyadesiyle memnun etti’’ şeklinde konuştu.
Fuarın Pazar günü sona ereceğini ve Yozgatlı tüm vatandaşları fuara davet ettiklerinin altını çizen Örmüş, ‘’Fuar süresince standımız açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı bir çayımızı içmeye ve Midiliç peynirimizden tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu. 
Haber Merkezi
 

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Midiliç Çömlek Peyniri Görücüye çıktı
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