Midede eroin!

Polisin dikkati sayesinde uluslararası bir uyuşturucu kuryesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan otobüsteki yolcular arasında şüpheli tavırları ile dikkat çeken gencin üst aramasında siyah polit içerisinde 7 adet naylon ve prezervatife preslenmiş olarak sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üzerinde kimliği bulunmayan ve polis ifadesinde Afkan uyruklu olduğu tespit edilen genç sorgu sırasında midesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Halsizlik ve mide rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan gencin yapılan doktor muayenesi ve röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edildi. Şahsın tedavisinde midesinden 61 adedi prezervatife sarılı halde 68 adet ve daralı ağırlığı 1 kilogram 37,64 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hastanedeki tedavisinin ardından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.