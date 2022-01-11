MHP’den ziyaret

MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Kolları İl Başkanı Gülseren Sarıoğlu ve Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Irgatoğlu, hazırlattığı kalemleri hediye etti. Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ile görüşen Irgatoğlu, gazetecilik mesleğinin fedakârlık ve sorumluluk istediğini, en zor şartlar altında yapılan önemli ve kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Sadece ulusalda değil, yerelde de, yöneticileri, faaliyetlerini icra ederken dikkatli ve sorumlu davranmaya iten ana gücün hür ve tarafsız olan basın olduğunu ifade eden Irgatoğlu,’’ Halkın haber alma bilgisine doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine özgür basın, demokratik bir şekilde katkı sağlar. Şartlar ne olursa olsun çalışma ortamlarınızın zorluklarına rağmen can, mal güvenliklerinizi riske atarak görevlerinizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmanız, halkı, doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirmeye çalışma konusundaki çabanız hiç kuşkusuz takdire şayan. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim’’ diye konuştu. Sümeyye İlhan