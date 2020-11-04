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MHP’den Fransa'ya tepki

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocaklarının kapatma kararı alan Fransa’ya tepkisini dile getirdi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:43
MHP’den Fransa'ya tepki

Irgatoğlu, ‘’Kutsal değerlerimize ve milletimize  yapılan tüm saygısızlıkları en ciddi şekilde savunmak, hukuk çerçevesinde protesto etmek hakkımızdır. Bu hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz, geri durmayacağız. Macron ve ekibi, İslam ve Türklük için karşılarında tek güç olarak gördükleri Ülkü Ocaklarını kapatma kararı almıştır. Bu karar son derece siyasi ve art niyetlidir’’ dedi. Irgatoğlu, kendisini AB içinde İngiltere’nin bıraktığı boşluğu doldurmak, AB’nin yeni lideri olarak görmek isteyen Macron’un,  Türk düşmanlığını her zaman dile getirdiğini, yaptıklarıyla da bunu tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Irgatoğlu, ‘’Fransa’da ve tüm Avrupa’da Türk demek aynı zamanda İslam demektir. Dikkat ederseniz Suudi Arabistan dahil Arap emirliklerinin hiç biri Fransa’ya karşı bir tutum veya bir açıklama yapmamıştır hatta Türk mallarına boykot uygulamışlardır.  Biz de bu cepheye karşı Fransız mallarını boykot ediyoruz. Tüm Avrupa şunun farkındadır ki; Attila Ülkücüdür, Sultan Alparslan Ülkücüdür, Fatih Ülkücüdür, Kanuni Ülkücüdür, Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bağımsızlığına kavuşturan Mustafa Kemal Ülkücüdür, Türkiye Cumhuriyetini koruyacak, Türk Milleti’ne gözü gibi bakacak nesilleri yetiştiren Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkücüdür.  İşte bu cephede olan herkes ülkücüdür. Sadece Macron ve ekibinin değil Avrupa’nın ve tüm dünyanın bize bakarken gördüğü budur: Ülkücülüktür’’ diye konuştu.

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MHP’den Fransaya Tepki
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