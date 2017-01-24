MHP’de istifa!

MHP Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, mecliste görüşülen başkanlık sistemini kabul etmediklerini ve bundan dolayı görevlerinden ayrıldıklarını ilan etti.

MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Kürşat Belen, istifa gerekçelerini içeren bir metin hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

İstifa gerekçelerinin anlatıldığı yazılı metine Belen’in yönetim kurulu üyeleri de imza atarak istifa etmiş oldu.

Akdağmadeni İlçe Teşkilatı’nın istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı

“MHP Yozgat İl Başkanlığı’na

Yıllardır ülkücüleri kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemelerde yargılattılar.

Başında Türk olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar.

Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler.