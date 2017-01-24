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MHP’de istifa!

24 Ocak 2017 Salı 06:33
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Yozgat’ın MHP Akdağmadeni İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevden istifa ettiğini duyurdu.

MHP’de istifa!
MHP Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, mecliste görüşülen başkanlık sistemini kabul etmediklerini ve bundan dolayı görevlerinden ayrıldıklarını ilan etti.
MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Kürşat Belen, istifa gerekçelerini içeren bir metin hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.
İstifa gerekçelerinin anlatıldığı yazılı metine Belen’in yönetim kurulu üyeleri de imza atarak istifa etmiş oldu.
Akdağmadeni İlçe Teşkilatı’nın istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı
“MHP Yozgat İl Başkanlığı’na
Yıllardır ülkücüleri kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemelerde yargılattılar.
Başında Türk olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar.
Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler.
Şimdi bu kadar ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece ‘kandırıldık’ diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride bunlar da bizi kandırmış diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini yanlarına aldılar. Atila Kaya Başkanımızın dediği gibi ikiyüzlü olmaya gerek yok.Bizler Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda ‘hayır’ diyeceğimizi belirterek devam etmekte olduğumuz MHP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimizi bırakarak istifa ediyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Akdağmadeni MHP İlçe Teşkilatı”


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