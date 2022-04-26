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MHP Sorgun’da buluştu

26 Nisan 2022 Salı 00:19
MHP Sorgun’da buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, İl Genel Meclisi üyeleri, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, Şehit aileleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı sonrası Sedef ilçe esnafı ziyaret etti. Sedef, hem yerelde hem de genel siyasette esnafın sorun, beklenti talep ve değerlendirmelerini dinledi.

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