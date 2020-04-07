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MHP İl Başkanı Altan Beraat Kandilini kutladı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

07 Nisan 2020 Salı 00:06
MHP İl Başkanı Altan Beraat Kandilini kutladı

Altan mesajında, ‘Her türlü olumsuz ve bunaltıcı gelişmeyi yaşadığımız bir zaman diliminde bir kez daha mübarek bir akşamın, kutlu bir Kandil’in manevi nuruyla aydınlanıyor, ruhumuzu ısıtıyor, ellerimizi semaya huşuyla açıyoruz’ dedi. ‘Berat Kandilini idrak edeceğimiz bu gecede, Yüce Rabbimizden dua ve yakarışlarla bağışlanmayı umuyor, himmet, hikmet ve hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz’ diyen Altan, daha sonra şunları kaydetti:

‘15 gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerife’nin müjdecisi olan Berat Kandil’i aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir.

 Türk-İslam alemini çevreleyen ağır meselelerin hafiflemesi, akan gözyaşlarının dinmesi, feryat, fesat ve hüzünlerin son bulması Allah’tan niyazımdır.

İyi bir insan, samimi bir Müslüman olmak; kötülüklere, şeytani heves ve arzulara, bozguncu ve yıkıcı emellere karşı koymak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Gönül yapmak yerine yıkan, kalp onarmak yerine kıran, muhabbetle dostlukla ve kardeşlikle muamele yapmak yerine gıybet ve gafletle vakit geçirenlere Allah’ın izni ve inayetiyle fırsat vermemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelere, Müslüman Türk milletinin, İslam aleminin beratına vasıl olması temennilerimle Berat Kandili’ni tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah bizleri beratımızla ödüllendirsin.’

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MHP İl Başkanı Altan Beraat Kandilini Kutladı
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