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MHP heyetinden ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl yönetimi ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

15 Şubat 2022 Salı 00:19
MHP heyetinden ziyaret

Ziyarete MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran katıldı. Yapılan ziyarette Yozgat hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını belirten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Yeniden Adalet Bakanı görevine getirilen Bekir Bozdağ hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yapmış olduğumuz ziyarette Yozgat hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Hepimizin ortak paydası Yozgat’tır. Yozgat’ımız için elimizden gelenin her zaman en fazlasını yapacağız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bozdağ da hemşerilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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