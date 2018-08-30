Mezunlar buluştu

Toplantıya Sorgun Lisesi mezunu olan İyi Parti Gurup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da katıldı. Termal tesislerde buluşan Sorgun Lisesi mezunları eski günleri yad ettiler. Bazı mezun öğrenciler ise toplantıya eşleriyle katıldı. Sorgun Lisesi mezunlarından Mustafa E. Aksoy, Hasan Arslan, Nesrin Kaplan ve Ülkü Karslı'nın organize ettiği buluşmaya katılanlar yaşadıkları unutulmayan anılarını paylaştı. Ziraat Bankası Yozgat Şubesi Müdürü Mustafa E. Aksoy, üçüncüsü düzenlenen toplantıya katılan mezunlara ve o dönemde Sorgun Lisesi'nde görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek, bu geleneği gelecek yıllarda da sürdürmeleri için bu okuldan mezun olan arkadaşların yardımcı olmalarını istedi. Daha sonra buluşmaya katılan öğretmen ve öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getirdiler, hatıralarını anlattılar. Sorgun Lisesi'nin ilk mezunlarından Eğitimci- yazar Durali Doğan da, Sorgun Lisesi’nin tarihçesini anlattı. Buluşmayı gerçekleştiren tertip komitesine teşekkür eden Doğan, "Sorgun Lisesi 50 yıllık bir lise. Sorgun Lisesi’nden mezun olup, bürokrasinin üst kademelerinde görev yapan öğrencilerimiz var. 50 yıllık tarihi olan Sorgun Lisesi ismi silindi. Buna üzgünüz. Sorgun Lisesi isminin tekrar kurumsal kimliğine ve ismine kavuşturulmasını istiyoruz, lisenin ilk mezunları olarak en büyük arzumuz ve isteğimizdir" dedi.

Sorgun Lisesi mezunu olan İyi Parti Gurup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise, “Sorgun Lisesi isminin kaldırılması Sorgun Lisesi mezunu olarak beni de derinden yaralamıştır. Okulumuzun isminin bir okulda yaşatılması için ben de bir milletvekili olarak üzerime düşeni yapacağım ve konunun takipçisi olacağım” diye konuştu.